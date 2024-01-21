7 Fakta Sri Mulyani hingga Basuki Hadimuljono Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ramai diisukan akan mundur. Isu ini menjadi perbincangan hangat sejak minggu lalu.

Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri adalah orang yang meminta sejumlah menteri Presiden Jokowi untuk mundur termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Hal ini yang menjadi pertama kalinya isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan tersebar.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta.

Berikut Okezone rangkum 5 fakta Sri Mulyani hingga Basuki Hadimuljono diisukan mundur, Minggu (21/1/2024):

1. Menjabat Sejak 2016

Sejak 27 Juli 2016 Sri Mulyani menduduki posisi menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Jokowi hingga saat ini. Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro pada saat itu.

2. Miliki Kekayaan Hingga Rp68,7 Miliar

Sri Mulyani tercatat mempunyai harta kekayaan Rp68.717.903.184 atau Rp68,7 miliar. LHKPN ini dilaporkan terakhir kali pada 31 Desember 2022. Data tersebut berasal dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dari harta kekayaan Rp68,7 miliar yang dimiliknya tersebut, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp48.270.738.510 atau Rp48,2 miliar. Tanah dan bangunan ini tersebar di wilayah Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat hingga Jakarta Selatan.

Kemudian Sri Mulyani diketahui memiliki alat dan transportasi mesin senilai Rp204,8 juta yang terdiri dari Motor Honda Rebel CMX500 tahun 2019, Motor Honda Scoopy Tahun 2022 dan Motor Honda PCX Tahun 2022.

Sri Mulyani memiliki harta bergerak lainnya Rp446,5 juta, surat berharga Rp11.095.052.810 atau Rp11,09 miliar, kas dan setara kas Rp18.526.249.040 atau Rp18,5 miliar. Jika dijumlahkan mencapai Rp78.543.378.360 atau Rp78,5 miliar.

Namun karena Sri Mulyani punya utang Rp9.825.475.176 atau Rp9,8 miliar, maka total harta kekayaan Sri Mulyani mencapai p68.717.903.184 atau Rp68,7 miliar

3. Unggah Foto Bersama Basuki

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah video dan beberapa foto di Instagram bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto ini diunggah di tengah isu dirinya mundur dari kabinet.