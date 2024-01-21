4 Fakta Harga Uang Kertas Gambar Soeharto hingga Uang Koin Gambar Melati Punya Nilai Puluhan Juta, Berikut Cirinya

Fakta Uang Logam dan Kerta dengan Nilai Tinggi. (Foto: Okezone.com/Bank Indonesia)

JAKARTA - Belakangan ini, uang kertas pecahan Rp50.000 dengan gambar Soeharto dan uang koin Rp500 gambar melati menjadi incaran para kolektor. Uang kertas dan koin tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal di pasar online.

Uang kertas pecahan Rp50.000 pertama kali diterbitkan pada 22 Februari 1993 untuk memperingati 25 Tahun Indonesia Membangun. Namun, saat ini uang kertas ini tidak lagi beredar dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, beberapa kolektor tertarik untuk memiliki uang kertas ini sebagai tambahan koleksi pribadi mereka.

Berikut Okezone Merangkum 4 Fakta Harga Uang Kertas Rp50.000 Gambar Soeharto hingga Uang Koin Rp500 Gambar Melati Punya Nilai Puluhan Juta, Minggu (21/1/2024)

1. Harga Uang Rp50.000 Gambar Soeharto

Di berbagai platform aplikasi belanja online, uang kertas Rp50.000 gambar Soeharto dapat dijual dengan harga puluhan ribu hingga puluhan juta. Tidak heran, dengan harga yang sangat fantastis itu banyak yang mencari keberadaan uang kertas tersebut.

Sedangkan pada platform aplikasi online warna hijau, harga uang kertas ini dijual dengan harga antara Rp33 ribu hingga Rp30 juta. Sedangkan di aplikasi online warna oren uang kertas pecahan Rp50.000 dijual dengan harga mulai dari Rp10 ribu sampai Rp90 ribu per lembarnya.

2. Ciri Khas Uang Rp50.000 Gambar Soeharto

Uang kertas pecahan Rp50.000 ini memiliki ciri khas yang mencolok, dengan warna biru muda mendominasi bagian depannya dan gambar Soeharto yang menghiasi sisi depan. Tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP 1995" di bagian kanan bawah menambah nilai historis dari uang tersebut.

Sisi belakang uang ini menampilkan gambar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Uang ini memiliki nomor seri KAN159692 dan diterbitkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari peringatan 25 Tahun Indonesia Membangun.