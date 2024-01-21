Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pajak Mobil dan Motor Tidak Naik

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |05:32 WIB
Pajak Mobil dan Motor Tidak Naik
Pajak Kendaraan Tidak Naik. (foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Hal ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai wacana kenaikan pajak bermotor berbasis BBM.

Menurut Jodi , tidak ada rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Keputusan mengenai kenaikan pajak tersebut masih dalam pembahasan dan memerlukan kajian lebih lanjut.

"Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat," ujar Jodi dalam keterangan resminya.

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat," sambungnya.

Dalam penjelasannya, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa usulan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan faktor pendorong agar masyarakat lebih sulit menggunakan kendaraan pribadi dan cenderung menggunakan angkutan umum.

