HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG dalam Fase Konsolidasi, Cek Rekomendasi Saham Berikut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |08:45 WIB
IHSG dalam Fase Konsolidasi, Cek Rekomendasi Saham Berikut
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan melanjutkan konsolidasi di atas support 7.200. Adapun, peluang uji resistance di level 7.300 kembali terbuka di pekan ini.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan menyampaikan sentimen pergerakan IHSG dari dalam negeri yakni pelaku pasar mengantisipasi rilis kinerja keuangan di kuartal IV 2023 dari emiten di Indonesia.

“Beberapa bank besar dijadwalkan rilis pekan ini, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS),” kata Valdy dalam risetnya, Senin (22/1/2024).

Sementara itu, sentimen regional cenderung negatif, yaitu penurunan China Foreign Direct Investment (FDI) sebesar 8% year on year (yoy) di Desember 2023. Kondisi ini, kata Valdy, memperkuat indikasi bahwa pemulihan aktivitas ekonomi di Tiongkok masih berjalan lambat di 2023.

