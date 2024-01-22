Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Pinjol Cepat Cair di Indonesia 2024, Ini Daftarnya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |08:10 WIB
10 Pinjol Cepat Cair di Indonesia 2024, Ini Daftarnya
Pinjaman Online yang Aman (Foto: Okezone)
JAKARTA - 10 pinjol yang resmi di Indonesia 2024 ini ternyata memiliki proses pencairan yang cepat. Seperti diketahui, saat ini pinjaman online (Pinjol) banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.

Menanggapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan daftar pinjol resmi 2024. Selain resmi dan aman, 10 pinjol ini memiliki proses dan prosedur yang mudah untuk dilakukan masyarakat serta cepat cair.

Berikut daftar 10 pinjol resmi yang cepat cair 2024, yang telah dirangkum Okezone, Senin (21/1/2024).

1. Danamas

Danamas merupakan pinjol yang menawarkan pinjaman dengan limit mencapai Rp7,5 juta. Penawaran tersebut dapat dilakukan dengan masa tenor mulai dari 3 bulan hingga 6 bulan. Danamas adalah salah satu pinjol yang cepat cair setelah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.

