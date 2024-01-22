Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Tanah per Meter di Jakarta? Segini Uang yang Perlu Disiapkan

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:01 WIB
Berapa Harga Tanah per Meter di Jakarta? Segini Uang yang Perlu Disiapkan
Harga Tanah Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di Jakarta? segini uang yang perlu disiapkan sebagai persiapan rencana beli lahan. Jakarta sebagai daerah dengan harga tanah termahal di Indonesia membuat perlunya menilik harga pasaran sebelum membeli.

Mahalnya tanah disebabkan karena Jakarta adalah pusat perekonomian di Indonesia. Namun, di setiap kawasan Jakarta memiliki harga yang bervariasi.

Sebelum melakukan pembelian, dapat terlebih dahulu mengakses Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 24 tahun 2020 mengenai Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020. Aturan ini dapat menjadi rujukan sebelum melakukan transaksi properti termasuk tanah dan bangunan.

Berikut daftar berapa harga tanah per meter di Jakarta? Segini uang yang perlu disiapkan. Dilansir dari Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Real Estate Indonesia (REI) tahun 2024 inilah harganya, Senin (22/1/2024):

