Cek Menu Saham Pilihan Perdagangan Hari Ini

JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova merekomendasikan sejumlah pilihan saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada level 7.300-7.350.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.330-Rp2.360, dengan target harga terdekat di Rp2.650. ADRO cenderung akan menguji kembali support fraktal Rp2.330 dengan peluang melanjutkan pembentukan wave [b] menuju Rp2.220 apabila menembus level tersebut.

Kemudian, dia merekomendasikan hold atau take profit sebagian pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di level Rp6.050 sebagai target harga terdekat. BBRI diperkirakan akan melanjutkan struktur bullish menuju Rp6.050 jika menembus ke atas Rp5.900.

“Namun adanya penembusan di bawah Rp5.575 akan mengonfirmasi terjadinya pembalikan tren,” imbuh Ivan, Selasa (23/1/2024).

Aksi hold atau buy on weakness juga disarankan pada saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di rentang harga Rp530-Rp550 dengan target harga terdekat di Rp625. ESSA akan mengonfirmasi pembentukan wave [iii] dari C dengan potensi kenaikan di Rp760, apabila harganya menembus ke atas Rp625 sebagai resisten Fibonacci terdekat.