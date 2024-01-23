IHSG Dibuka Menghijau pada Level 7.248

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau pada awal perdagangan. IHSG naik ke level 7.248,20.

Penguatan indeks terus berlanjut hingga pukul 0901 WIB, Selasa (23/1/2024), IHSG menguat tipis 0,04% di 7.250,92.

Sebanyak 127 saham menguat, 107 melemah, dan 250 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp318 miliar. dari net-volume 219 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,15% di 971, indeks JII naik 0,26% di 526, indeks MNC36 melemag 0,43% di 367, dan IDX30 melemah 0,38% di 494.

Sektor yang menopang penguatan indeks antara lain energi 0,47%, bahan baku 0,3%, konsumer nonsiklikal 0,19%, infrastruktur 0,17%.

Sedangkan yang melemah antara lain industri 0,27%, konsumer siklikal 0,16%, kesehatan 0,14%, keuangan 0,24%, properti 0,08%, teknologi 0,45%, transportasi 0,29%.