5 Tempat Donasi Barang Tak Terpakai di Jakarta

JAKARTA - 5 tempat donasi barang tak terpakai di Jakarta. Di tengah kesibukan urban Jakarta, barang tak terpakai kerap menjadi "harta tersembunyi" yang dapat memberikan manfaat besar melalui donasi.

Barang tak terpakai mencakup segala hal, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak. Tujuan dari donasi barang tak terpakai ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga mewujudkan semangat berbagi dan keberlanjutan sosial di tengah masyarakat.

Dengan mendonasikan barang tak terpakai, tidak hanya mengurangi tumpukan sampah di rumah, tapi turut berkontribusi dalam mengurangi limbah, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan merangsang siklus kebaikan yang berkelanjutan.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari beberapa sumber mengenai 5 tempat donasi barang tak terpakai di Jakarta pada Selasa (23/1/2024).

1. Donasi Barang

Donasi Barang merupakan tempat untuk menyumbangkan berbagai barang bekas yang masih bisa digunakan. Seperti, pakaian, sepatu, barang elektronik, buku, dan lainnya diterima dengan baik. Jika ingin menggunakan layanan ini dapat menghubungi pihak Donasi Barang terlebih dahulu melalui alamat Jalan H. Ilyas No.24, RT.003/RW.012, Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, 17146.

2. Setali Indonesia

Setali Indonesia adalah tempat penampungan pakaian bekas layak pakai atas inisiatif penyanyi jazz Andien Aisyah. Selain menerima donasi, Setali Indonesia juga menyediakan layanan pembelian barang bekas layak pakai dari selebriti ataupun influencer. Informasi lebih lengkapnya dapat ditemukan di laman www.setali.org atau melalui WhatsApp di 0877-3370-0995.

3. Give2 Pick Indonesia

Ini merupakan jasa layanan angkut barang bekas layak pakai, yang menjadi tempat donasi praktis bagi warga Jakarta. Barang-barang seperti pakaian, perlengkapan sekolah, dan mainan anak dapat disalurkan melalui layanan ini.

Untuk menggunakan layanan donasi ini, hanya perlu menghubungi Give2 Pick Indonesia melalui WhatsApp di nomor 0859-2113-2055 (Jakarta) atau 0857-4000-3257 (Yogyakarta).

Tim mereka akan menjemput barang donasi tersebut dan hanya membayar biaya sebesar Rp15 ribu. Barang-barang tersebut akan disortir sebelum didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan.