HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simak IG Live MNC Sekuritas, Bahas Filantropi: Donasi Saham untuk Korban Gaza

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:49 WIB
Simak IG Live MNC Sekuritas, Bahas Filantropi: Donasi Saham untuk Korban Gaza
MNC Sekuritas bahas donasi saham untuk Gaza (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas akan membahas mengenai donasi saham untuk korban Gaza. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Tak hanya menyediakan layanan saham dan reksa dana secara konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan layanan investasi saham dan reksa dana syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim agar dapat bertransaksi sesuai dengan pedoman syariah di pasar modal Indonesia.

Menurut World Giving Index (WGI) yang dirilis oleh Charities Aid Foundation (CAF) setiap tahunnya, Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara yang dermawan selama enam tahun berturut-turut. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai rasa empati yang tinggi untuk saling menolong. Seperti yang diketahui, konflik berkepanjangan di Gaza telah berdampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat di sana. Di tengah keadaan ini, peduli kemanusiaan perlu dilakukan untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi memprihatinkan.

Berdonasi dalam bentuk zakat, wakaf ataupun infak dapat diberikan dalam bentuk cash maupun dalam bentuk saham. Sebagai salah satu Anggota Bursa yang memiliki Sistem Online Trading Syariah (SOTS), MNC Sekuritas menyediakan fitur Filantropi yang tersedia untuk akun konvensional maupun akun syariah di aplikasi MotionTrade. Artinya, seluruh pengguna MotionTrade dapat mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan, termasuk korban konflik Gaza.

