Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Menguat Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan berada di akhir wave (i) dari wave [iii], sehingga penguatannya akan relatif terbatas untuk menguji area 7.120.

"Tetap waspadai akan koreksi dari IHSG yang akan membentuk wave (ii) dari wave [iii] ke rentang area 6.929-6.997 sebagai area koreksi terdekatnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (1/12/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.893. 7.011 dan resistance 7.100, 7.128.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADMR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.255-1.300

Target Price: 1.370, 1.475

Stoploss: below 1.235