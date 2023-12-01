JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan berada di akhir wave (i) dari wave [iii], sehingga penguatannya akan relatif terbatas untuk menguji area 7.120.
"Tetap waspadai akan koreksi dari IHSG yang akan membentuk wave (ii) dari wave [iii] ke rentang area 6.929-6.997 sebagai area koreksi terdekatnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (1/12/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.893. 7.011 dan resistance 7.100, 7.128.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ADMR - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.255-1.300
Target Price: 1.370, 1.475
Stoploss: below 1.235