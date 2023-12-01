Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat Terbatas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:09 WIB
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat Terbatas
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal bulan Desember berpotensi menguat terbatas pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.821 - 7.054.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, mengawali bulan terakhir di tahun 2023, IHSG telah berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik.

"Di mana hari ini juga akan terdapat rilis data perekonomian tingkat inflasi yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil,” tulis William dalam risetnya, Jumat (1/12/2023).

Menurut William, yang diharapkan dapat turut memberikan sentimen positif terhadap pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

"Namun disisi lain masih terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah serta harga komoditas tetap perlu diwaspadai oleh para investor," katanya.

