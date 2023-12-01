IHSG Hari Ini Diramal Bergerak Menuju 7.100

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diramal bergerak menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.000 – 7.077.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan perdagangan sebelumnya terbukti hanya koreksi sehat di atas MA5, IHSG melanjutkan penguatannya kembali. Kali ini IHSG mencoba menuju level 7.100.

"Terlihat cukup solid, didukung oleh lonjakan nilai transaksi yang dikarenakan oleh rebalancing di akhir bulan November (indeks MCSI dan papan utama IHSG)," tulis William dalam analisisnya, Jumat (1/12/2023).

Menurut William, walaupun kenaikan efek rebalancing biasanya hanya terasa 1 hari, pihaknya menyimpulkan bahwa di akhir pekan ini, aksi profit taking bisa terjadi kembali.

Untuk faktor teknikal, IHSG telah menembus level 7077 dan menguji 7100 sebagai resistance psikologis.

"Pergerakan hari ini berpotensi mixed namun dengan kecenderungan menguat. Nilai transaksi melonjak dimana ini adalah efek rebalancing akhir bulan November," jelasnya.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.