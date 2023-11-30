Simak IG Live MNC Sekuritas: Desember di Depan Mata, Emang Boleh Berharap Santa Claus Rally?

JAKARTA - MNC Sekuritas aktif dan konsisten menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Seperti hari ini, MNC Sekuritas menggelar Instagram Live pada pukul 19.30.

Menjelang bulan terakhir di 2023 yaitu Desember, terdapat beberapa istilah atau fenomena menarik yang terjadi di bursa, misalnya Santa Claus Rally. Momen Santa Claus Rally dapat terjadi karena beberapa faktor pendukung.

Misalnya, optimisme investor menyambut tahun baru sehingga seiring dengan adanya peningkatan belanja liburan, tren bullish berlanjut.

Meski tidak selalu terjadi setiap tahunnya, saat momen Santa Claus Rally tiba, investor perlu mempersiapkan strategi yang tepat agar mendapatkan keuntungan dari fenomena tersebut.

Lantas, bagaimana peluang saham di akhir tahun 2023? Bagaimana proyeksi pasar dan sektor pasar yang berpeluang di tahun 2024?