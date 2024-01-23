Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1/3 Ekonomi RI, Boy Thohir Klaim Djarum, Sampoerna hingga Adaro Siap Menangkan Prabowo

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:56 WIB
1/3 Ekonomi RI, Boy Thohir Klaim Djarum, Sampoerna hingga Adaro Siap Menangkan Prabowo
Boy Thohir Klaim Adaro, Sampoerna hingga Djarum Siap Menangkan Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekali putaran.

Relawan ETAS yang jumlahnya sekitar 100 lebih orang, menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ” kata Boy Thohir saat memberi sambutan dalam pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam.

“Jadi, izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy dilansir Antara, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir, yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN.

Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Di lokasi acara, Prabowo hadir didampingi sejumlah tokoh, antara lain Erick Thohir, eks menteri perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, petinggi TKN Budisatrio Djiwandono, Tsamara Amany, dan Maruarar Sirait.

(Dani Jumadil Akhir)

