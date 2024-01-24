Shandong Heavy Industry-Weichai Power Gelar Konferensi Mitra Global dan Pameran Produk

Indonesia dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, telah menjadi pasar utama bagi Shandong Heavy Industry-Weichai selama dari tiga dekade (Foto:Dok SHIG)

JAKARTA - Shandong Heavy Industry-Weichai Power menggelar Konferensi Mitra Global atau Global Partner Conference ke-3. Kegiatan yang bertempat di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Selasa (23/1/2024) dimeriahkan juga dengan pameran produk baru Asia Tenggara.

Acara ini dihadiri lebih dari 1.000 distributor dan klien utama di Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, Selandia Baru, dan sekitarnya. Indonesia dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, telah menjadi pasar utama bagi industri alat berat Shandong selama lebih dari tiga dekade.

Indonesia menjadi negara ketiga yang menjadi tuan rumah kegiatan Shandong Heavy Industry-Weichai Power’s Global Partner Conference, setelah acara serupa yang belum lama ini berlangsung di Asia Tengah dan Timur Tengah.

Konferensi ini bertujuan untuk menjajaki peluang baru bagi kolaborasi internasional, menetapkan kerangka kerja regional baru yang saling menguntungkan, dan mengidentifikasi peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Tan Xuguang, Chairman and General Manager of Shandong Heavy Industry Group dan Chairman of Weichai Power hadir memberikan penghargaan kepada 14 mitra strategis, sekaligus menyampaikan pidato.

Dalam pidato berjudul "Berkolaborasi untuk Menciptakan Nilai Lebih Tinggi bagi Pelanggan", pihaknya menegaskan komitmennya kepada pelanggan, meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memastikan waktu operasional produk tertinggi.