Avian Brands Cetak Double-Digit, Penjualan Naik 16,8 Persen dan Laba Bersih 12,5 Persen

SURABAYA – PT Avia Avian Tbk (Avian Brands), pemimpin pasar industri cat dekoratif di Indonesia, kembali mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal pertama tahun 2026, melanjutkan tren pertumbuhan yang konsisten, sekaligus menunjukkan ketahanan bisnis dan kemampuan Perseroan dalam mengubah tantangan pasar menjadi peluang pertumbuhan.

Pada periode ini, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun, tumbuh Rp339 miliar atau 16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja double-digit dari kedua segmen utama, yaitu solusi arsitektur dan barang dagangan, yang masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 15,7 persen dan 21,6 persen.

Dalam periode yang sama, volume penjualan segmen solusi arsitektur bertumbuh sebesar 12,6 persen secara year-on-year. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi Perseroan yang semakin agresif dalam memperluas penetrasi pasar serta memperkuat hubungan dengan pelanggan di seluruh Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, Perseroan juga berhasil menjaga profitabilitas yang sehat di tengah tekanan pasar. Hingga kuartal pertama, Avian Brands membukukan laba bersih sebesar Rp503 miliar, meningkat 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan marjin laba bersih yang tetap kuat di level 21,3 persen.

Dinamika pasar global, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik, turut mendorong kenaikan harga beberapa bahan baku utama. Menyikapi hal tersebut, Perseroan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengamankan rantai pasok, antara lain dengan memanfaatkan hubungan jangka panjang dengan pemasok, meningkatkan tingkat persediaan, serta memprioritaskan pengiriman guna memitigasi potensi gangguan logistik.

Secara historis, Perseroan mampu mengelola volatilitas harga bahan baku melalui kombinasi strategi pengadaan yang disiplin, efisiensi operasional, serta penyesuaian harga secara selektif.

Di tengah dinamika pasar yang masih menantang, Avian Brands secara proaktif mengambil langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan pangsa pasar. Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Perseroan menambah dua pusat distribusi milik sendiri dan satu pusat distribusi mini pada kuartal pertama.