BRI Gelar Undian Debit FC Barcelona, Peluang Nasabah Nonton Langsung di Camp Nou

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |20:42 WIB
BRI gelar undian Debit FC Barcelona. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar pengundian Program BRI Debit FC Barcelona di Kantor Pusat BRI, Jakarta (28/4) sebagai bentuk apresiasi bagi nasabah. Program ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memenangkan pengalaman eksklusif melalui berbagai hadiah yang ditawarkan.

Dalam program ini, nasabah berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa once in a lifetime experience perjalanan eksklusif ke Spotify Camp Nou yang mencakup tiket pertandingan kandang FC Barcelona, tur museum, serta akomodasi yang telah disiapkan. Program perjalanan ini direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2026.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah dalam menggunakan layanan dan produk BRI.

“Program BRI Debit FC Barcelona kami hadirkan sebagai wujud komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah. Tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai pengalaman eksklusif yang relevan dengan minat masyarakat, khususnya penggemar sepak bola,” ujarnya.

Program BRI Debit FC Barcelona merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam memperkuat akuisisi dan aktivasi nasabah melalui produk kartu debit co-branding. Kartu ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menghadirkan berbagai benefit tambahan bagi nasabah.

BRI Debit FC Barcelona menghadirkan berbagai manfaat eksklusif, mulai dari kartu co-branding edisi terbatas dengan desain ikonik FC Barcelona hingga diskon 20 persen untuk bergabung sebagai Culers Premium Membership yang memberikan akses ke beragam privilese resmi klub.

Selain itu, tersedia potongan harga untuk pembelian tiket pertandingan, tur stadion, museum, serta merchandise resmi, termasuk tambahan diskon di online store dan kesempatan mendapatkan akses lebih awal dalam pembelian tiket.

