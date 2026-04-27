Dukung Clash of Legends 2026, BRI Beri Pengalaman Sepak Bola Dunia bagi Nasabah

BRI dukung pengembangan olahraga sekaligus perkuat engagement nasabah lewat Clash of Legends 2026. (Foto: dok Clash of Legends Jakarta)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan olahraga sekaligus memperkuat engagement nasabah melalui partisipasinya dalam ajang Clash of Legends 2026 yang diselenggarakan pada 18 April 2026.

Clash of Legends merupakan ajang sepak bola internasional yang mempertemukan Barcelona Legends dengan DRX World Legends, yakni tim gabungan yang diperkuat mantan pemain top dunia dari berbagai klub dan negara.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini menghadirkan deretan legenda sepak bola dunia seperti Rivaldo, Patrick Kluivert, Javier Saviola, Ricardo Quaresma, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, hingga Franck Ribéry, bersama legenda Indonesia seperti Bambang Pamungkas, Ismed Sofyan, Ponaryo Astaman, Firman Utina, dan Irfan Bachdim.

Kehadiran para legenda ini diharapkan menghadirkan pengalaman nostalgia sekaligus hiburan berkualitas bagi penggemar sepak bola di Indonesia, dengan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit legendaris Pierluigi Collina.

Kehadiran BRI dalam ajang ini juga menjadi langkah strategis untuk mempererat engagement nasabah sekaligus meningkatkan relevansi layanan BRI melalui program BRI Debit FC Barcelona, yaitu inisiatif yang menghadirkan kartu debit co-branding dengan berbagai nilai tambah bagi nasabah.