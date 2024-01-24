Advertisement
HOME FINANCE

Siap-Siap! GadePreneur Hadir Lagi untuk Dukung UMKM Naik Kelas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:48 WIB
Siap-Siap! GadePreneur Hadir Lagi untuk Dukung UMKM Naik Kelas
Pegadaian kembali gelar GadePreneur 2024. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Sukses dengan program pembinaan UMKM pada 2023, Pegadaian kembali gelar GadePreneur 2024 sebagai wadah pelatihan dan pengembangan bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan pembekalan ilmu dan implementasi pada bisnis dan produknya. Periode pendaftaran dibuka hingga 26 Januari 2024 secara gratis.

GadePreneur merupakan program yang diperuntukkan bagi nasabah, agen, mitra bisnis maupun masyarakat umum yang ingin mengembangkan usaha dan meningkatkan kompetensi kewirausahaannya.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan, program ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian serius dalam pengembangan UMKM di Indonesia untuk dapat naik kelas dan berdaya saing tinggi.

“Pegadaian menggelar GadePreneur sebagai wadah untuk UMKM dalam pengembangan usaha, mulai dari sisi manajemen, produk, packaging, branding-nya hingga kompetensi pelaku usahanya,” ujarnya.

Setelah itu, imbuhnya, pihaknya akan support untuk strategi marketing, bahkan Pegadaian mengajak dalam kegiatan expo dan bazaar untuk meningkatkan awareness masyarakat sehingga mampu naik kelas dan berdaya saing tinggi.

“UMKM juga bisa memanfaatkan berbagai macam layanan dan produk pembiayaan dari Pegadaian untuk mendapatkan tambahan modal,” tuturnya.

GadePreneur 2024. (Foto: dok Pegadaian)


Seluruh pendaftar akan dikurasi oleh Pegadaian. UMKM yang berhasil lolos berhak mengikuti tahap pelatihan yang akan dilakukan secara intensif pada 12 Wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan didampingi oleh mentor profesional yang merupakan expertise di bidang pengembangan dan pendampingan UMKM.

