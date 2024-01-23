Advertisement
HOME FINANCE

PT Pegadaian Siap Memperkuat Penerapan ESG pada 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:07 WIB
PT Pegadaian Siap Memperkuat Penerapan ESG pada 2024
PT Pegadaian menggelar workshop bertajuk "Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG)". (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Dukung penerapan ESG di lingkungan perusahaan, PT Pegadaian gelar workshop bertajuk “Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG)” di The Gade Tower, Jakarta pada hari Selasa (23/01).

Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian komitmen jangka panjang Pegadaian untuk masa depan yang berkelanjutan, sekaligus sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.

Dimulainya implementasi ESG di lingkungan perusahaan ditandai dengan peresmian oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, yang turut disaksikan oleh seluruh Board of Management Pegadaian dan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, yang berperan sebagai konsultan pendamping implementasi ESG di PT Pegadaian.

Komitmen Pegadaian terhadap ESG merupakan respons terhadap kebutuhan perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Inisiatif penerapan ESG meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lingkungan, praktik sosial yang bertanggung jawab, hingga tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai perusahaan yang memiliki concern terhadap aspek keberlanjutan terutama aspek sosial, salah satu inisiatif strategis perusahaan yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat yaitu Pegadaian menerapkan program social financing untuk memitigasi atau mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Halaman:
1 2 3
