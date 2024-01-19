Advertisement
HOME FINANCE

Sukses Bertransformasi dalam Produk dan Layanan, Pegadaian Raih Indonesia Brand Champion 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:07 WIB
Sukses Bertransformasi dalam Produk dan Layanan, Pegadaian Raih Indonesia Brand Champion 2024
Pegadaian raih Indonesia Brand Champion 2024. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan Indonesia Brand Champion 2024 di ajang The 4th Annual Infobrand Summit 2024. Penghargaan yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja Pegadaian sepanjang 2023 ini, diterima langsung oleh Plh Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Dody Pardomuan S di JS Luwansa Hotel Jakarta pada Kamis (18/01).

Mengusung tema “Winning Business Competition in The Age of Artificial Intelligence and E-Commerce”, ajang merupakan wujud apresiasi terhadap brand dan perusahaan di Indonesia yang memiliki kinerja baik dan tetap unggul di tengah persaingan yang semakin kompetitif dalam satu tahun terakhir.

Dalam kesempatan lainnya, Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan Indonesia Brand Champion yang kembali diraih oleh perusahaan.

Harapannya dengan apresiasi ini, semakin memupuk semangat dan komitmen Pegadaian untuk terus meningkatkan corporate values maupun produk dan layanan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, atas kinerja positif dan prestasi perusahaan di sepanjang tahun 2023, Pegadaian kembali meraih penghargaan Indonesia Brand Champion 2024. Jumlah nasabah Pegadaian dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan,” ujar Zulfan.

Para peraih penghargaan Indonesia Brand Champion 2024. (Foto: dok Pegadaian)


