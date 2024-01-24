Saksikan Chief Talk Okezone Bersama Dirut BPJS Kesehatan Hari Ini

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti berbagi kisah dan pengalamannya dalam acara Chief Talk Okezone.

Dirinya mengungkapkan mulai dari infrastruktur kesehatan Indonesia. Ghufron Mukti mengatakan industri kesehatan di Indonesia semakin bagus dan memiliki kerjasama yang baik. Hal ini membuat industri kesehatan semakin maju.

BACA JUGA: Arahan Jokowi soal Pelayanan BPJS Kesehatan

Tidak hanya itu, dirinya juga memberikan informasi soal peserta BPJS hingga rencana penghapusan kelas 1,2 dan 3.

Informasi menarik ini disampaikan dalam Chief Talk Okezone dan menarik untuk disaksikan.

Selengkapnya bisa disaksikan dalam Chief Talk Okezone hari ini.

(Feby Novalius)