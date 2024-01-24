Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP, Orang Kaya Bisa Malu

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:53 WIB
Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP, Orang Kaya Bisa Malu
Beli LPG 3 Kg Wajib KTP, Orang Kaya Bisa Malu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon dinilai kebijakan tepat.

Selain sebagai pendataan, mekanisme tersebut juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati keluarga miskin.

“Agar tepat sasaran. Sifatnya juga pembelajaran untuk mengarahkan masyarakat supaya fiskal anggaran kita tepat sasaran,” kata pakar keuangan negara Prof Hamid Paddu, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Menurut Hamid, subsidi yang selalu tidak tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara. Dia memperkirakan, Rp10 triliun-Rp15 triliun subsidi gas melon terbuang sia-sia karena dinikmati masyarakat mampu.

“Makanya kalau tidak (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran,” ujarnya.

Guru besar Universitas Hasanuddin tersebut juga mengatakan, pembelian gas melon dengan menggunakan KTP dan/atau KK memang bisa mengedukasi kepada masyarakat.

Pasalnya, dokumen kependudukan tersebut bisa menunjukkan, apakah yang bersangkutan memang dari keluarga tidak mampu atau bukan.

Dalam kondisi demikian, jelasnya, orang yang berpenghasilan tinggi pun secara perlahan akan merasa malu. Kalangan ekonomi mampu tersebut akan enggan memperlihatkan KTP dan/atau KK hanya untuk membeli gas seharga Rp20 ribu.

“Pada akhirnya, kalangan mampu itu akan memilih membeli gas yang tidak disubsidi atau bright gas,” ujarnya.

1 2
