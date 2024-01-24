Luhut Sentil Tom Lembong: Anda Jangan Geer soal Contekan ke Jokowi

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait pernyataan Tom Lembong beri contekan ke Presiden Jokowi selama 7 tahun untuk menanggapi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming di debat kemarin.

Hal ini disampaikan dalam akun Instagramnya, Rabu (24/1/2024). Luhut meminta Tom Lembong jangan kepedean atau geer.

"Jadi Anda jangan geer bilang kasih note ke ayahnya Mas Gibran, emang hanya Tom Lembong aja, yang paling banyak kasih note ke presiden itu adalah Menlu Ibu Retno. Karena setiap bilateral ya beliau mengasihkan itu," ujar Luhut.

Luhut menyebut hal itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, tapi semua kepala negara. Luhut mengatakan selalu ada pihak yang memberikan note.

"Maka itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada di belakangnya kasih note," tuturnya.