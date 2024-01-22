Erick Thohir Angkat Menantu Luhut Binsar Panjaitan Jadi Komut Pindad

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Persero). Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal Purn Dudung Abdurachman yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Perombakan pucuk Dewan Komisaris Pindad berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor : SK-16/MBU/01/2024 dan keputusan Direktur Utama PT Len Industri Selaku Para Pemegang Saham PT Pindad nomor: 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024 yang diterbitkan hari ini.

Tak hanya itu, pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Jaleswari Pramodhawardani sebagai Komisaris Pindad.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama perusahaan pelat merah di sektor pertahanan itu sudah dilakukan. Dia pun mengutarakan selamat kepada Maruli atas jabatan barunya.

“Selamat atas dilantiknya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad. Dan terima kasih atas segala sumbangsi yang diberikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman selama dua tahun menjadi Komisaris Utama PT Pindad,” ujar Tiko, dikutip melalui akun Instagram @pt_pindad, Senin (22/1/2024).