Pindad Siap Pasok Mobil Dinas Menteri hingga Walikota

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri, wakil menteri, eselon I, gubernur, walikota, TNI, dan Polri menggunakan mobil dinas yang diproduksi PT Pindad, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertahanan.

Bahkan, penggunaan mobil dinas yang tersebut diberlakukan mulai pekan depan.

Menyikapi arahan Kepala Negara tersebut. Direktur Utama Pindad, Abraham Mose menilai, permintaan Presiden menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memberdayakan produk dalam negeri. Hal itu sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat industri otomotifnya.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," ujar Abraham melalui keterangan pers, Senin (28/10/2024).

Abraham mose menyampaikan Pindad masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut, termasuk soal proses pengadaan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Apabila instruksi Presiden segera diterapkan, Abraham memastikan Pindad siap memasok mobil yang dibutuhkan. Prinsipnya, Pindad memulai produksi kendaraan operasional dan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri.

“Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung,” paparnya.

Prabowo sebelumnya sudah menggunakan Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Hal itu bentuk kebanggaan dari menggunakan produksi mobil dari Pindad.