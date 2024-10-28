Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arahan Prabowo, Mobil Dinas Menteri Pakai Maung Pindad

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |21:04 WIB
Arahan Prabowo, Mobil Dinas Menteri Pakai Maung Pindad
Arahan Presiden Prabowo Mobil Dinas Menteri Pakai Maung Pindad. (Foto: Okezone.com/Pindad)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero).

Arahan itu diungkapkan Prabowo saat retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah beberapa hari lalu.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi kepada awak media, Senin (28/10/2024).

Hasan pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo dengan bangga menggunakan mobil buatan Pindad sebagai kendaraan dinasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Diketahui, Prabowo saat ini menunggangi MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan dinasnya.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ujar Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa saat ini Tingkat Kandungan Dalam Negeri mobil Maung buatan PT Pindad sudah mencapai 70%.

"TKDN maung sekarang sudah 70 persen," ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement