Arahan Prabowo, Mobil Dinas Menteri Pakai Maung Pindad

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero).

Arahan itu diungkapkan Prabowo saat retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah beberapa hari lalu.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi kepada awak media, Senin (28/10/2024).

Hasan pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo dengan bangga menggunakan mobil buatan Pindad sebagai kendaraan dinasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Diketahui, Prabowo saat ini menunggangi MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan dinasnya.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ujar Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa saat ini Tingkat Kandungan Dalam Negeri mobil Maung buatan PT Pindad sudah mencapai 70%.

"TKDN maung sekarang sudah 70 persen," ujarnya.