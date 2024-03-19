Erick Thohir Angkat Asisten Prabowo Jadi Komisaris Pindad

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Letjen TNI (Purn) AM Putranto menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero). AM Putranto merupakan asisten Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Erick Thohir lalu mencopot Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Pindad.

Adapun, perubahan anggota Dewan Komisaris BUMN Alutsista tersebut diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Keputusan tersebut disahkan Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna Pindad, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024. Lalu, Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku pemegang saham Seri B Pindad, sesuai Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Surat Keputusan para pemegang saham tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Pindad diterbitkan pada Senin (18/3/2024) kemarin.

Bobby Rasyidin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon atas kinerja sebagai Komisaris Independen di Pindad. Dia juga mengucapkan selamat dan selamat bergabung kepada Letjen TNI (Purn.) A. M. Putranto.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Sakkan, selama 3 tahun 1 bulan sudah luar biasa sekali dalam mendukung PT Pindad dan sebagai perpanjangan tangan pengawasan kami terhadap kinerja PT Pindad,” ujar Bobby melalui keterangan pers, Selasa (19/3/2024).

“Kami juga mengucapkan selamat datang kepada bapak Putranto, selamat bergabung di keluarga besar DEFEND ID. Sebagai Holding dan sudah berdiri selama 2 tahun, kinerja DEFEND ID luar biasa dan terus meningkat. Diharapkan di PT Pindad juga terus meningkat baik dari kinerja hingga pendapatan dan kontribusi laba,” paparnya.

Adapun susunan Dewan Komisaris Terbaru:

Komisaris Utama: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak