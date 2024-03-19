Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Beberkan Kontribusi BUMN ke Pendapatan Negara

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:47 WIB
Erick Thohir Beberkan Kontribusi BUMN ke Pendapatan Negara
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kontribusi perusahaan pelat merah terhadap negara di dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI. Adapun kontribusi BUMN mencapai 20% dari total pendapatan negara. Persentase itu terdiri atas dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dan kemarin kita cek juga, total kontribusi terhadap pendapatan negara total kurang lebih dari dividen, pajak, PNBP BUMN ini kurang lebih sudah mencapai 20%. Jadi dari total pendapatan negara 100%, kontribusi kita itu kurang lebih 20%, ini yang kita dorong,” ujar Erick, Selasa (19/3/2024).

Di sisi dividen 2023, perseroan telah menyetorkan anggaran sebesar Rp81,2 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, kontribusi serupa untuk tahun anggaran 2024 diproyeksi mencapai Rp85,5 triliun.

Erick menyebut, dividen tahun ini akan diberikan ke negara pada 2025 mendatang. Dia optimis dividen BUMN tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, lantaran perusahaan membukukan kenaikan keuntungan secara cash.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement