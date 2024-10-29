Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pindad Dapat Pesanan 4.600 Maung, Ini Sikap Erick Thohir soal Mobil Dinas Menteri

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |15:31 WIB
Pindad Dapat Pesanan 4.600 Maung, Ini Sikap Erick Thohir soal Mobil Dinas Menteri
Erick Thohir soal Maung Jadi Mobil Dinas Menteri (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, PT Pindad (Persero) sudah mendapat pesanan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memasok 4.600 unit Maung Garuda.

Menurutnya, Pindad akan menyiapkan 4.600 unit Maung sesuai dengan orderan Kementerian Pertahanan, sekalipun jumlah itu disuplai secara bertahap hingga 2 tahun mendatang.

“Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan, itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Erick juga mengatakan, Pindad menambah produksinya setelah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri, wakil menteri, eselon I, gubernur, walikota, TNI, dan Polri menggunakan mobil dinas yang diproduksi Pindad.

Soal jumlah Maung Garuda yang bakal disiapkan anggota Holding BUMN Industri Pertahanan, Erick belum merinci. Justru dia mempersilahkan agar awak media mengkonfirmasi langsung kepada manajemen Pindad.

