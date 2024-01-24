Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sebut Tom Lembong Bohong soal Harga Nikel Anjlok, Menko Luhut: Intelektualitas Anda Saya Ragukan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:25 WIB
Sebut Tom Lembong Bohong soal Harga Nikel Anjlok, Menko Luhut: Intelektualitas Anda Saya Ragukan
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Tom Lembong sebagai sosok pembohong. Hal ini dikarenakan memberikan informasi palsu perihal harga nikel.

Sebelumnya Tom Lembong mengatakan harga nikel anjlok akibat pembangunan smelter di Indonesia, termasuk program hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bagaimana bisa Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih melihat Anda. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi meragukan,” ujar Luhut melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pebisnis itu harus melihat pergerakan harga nikel selama 10 tahun terakhir. Lantaran, siklus komoditi itu naik-turun.

Luhut mencontohkan, harga batu bara, nikel, timah, emas, dan komoditi lainnya memang kerap naik-turun di pasaran. Namun, selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia justru berada di posisi USD15.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement