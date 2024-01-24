Sebut Tom Lembong Bohong soal Harga Nikel Anjlok, Menko Luhut: Intelektualitas Anda Saya Ragukan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Tom Lembong sebagai sosok pembohong. Hal ini dikarenakan memberikan informasi palsu perihal harga nikel.

Sebelumnya Tom Lembong mengatakan harga nikel anjlok akibat pembangunan smelter di Indonesia, termasuk program hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bagaimana bisa Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih melihat Anda. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi meragukan,” ujar Luhut melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pebisnis itu harus melihat pergerakan harga nikel selama 10 tahun terakhir. Lantaran, siklus komoditi itu naik-turun.

Luhut mencontohkan, harga batu bara, nikel, timah, emas, dan komoditi lainnya memang kerap naik-turun di pasaran. Namun, selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia justru berada di posisi USD15.000.