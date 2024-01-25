Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Dirut BPJS Kesehatan Buka-bukaan soal Infrastruktur dan Industri Kesehatan RI

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:28 WIB
Chief Talk Okezone: Dirut BPJS Kesehatan Buka-bukaan soal Infrastruktur dan Industri Kesehatan RI
BPJS bicara soal industri kesehatan di RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengklaim industri kesehatan di Indonesia semakin bagus dan memiliki kerjasama yang baik. Hal ini membuat industri kesehatan semakin maju.

“Kita punya kolega kebetulan di Kementerian Kesehatan ini bukan orang kesehatan tapi, luar biasa di dalam menarik investasi di bidang kesehatan. Sehingga industri kesehatan kita itu semakin maju,” imbuhnya dalam acara Chief Talk Okezone pada Rabu (24/1/2024).

Meskipun Indonesia memiliki kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup baik, kualitas pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan kembali. Menurutnya, infrastruktur kesehatan masih kurang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Tetapi, untuk kerjasama dan sentuhan packaging komunikasi dan peserta banyaknya pasien itu di tempat kita masih kurang bagus. Termasuk di dalam sebetulnya infrastruktur itu masih kurang merata,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178996/bpjs_kesehatan-4j8B_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku hingga Akhir 2025, Dipastikan Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178970/bpjs_kesehatan-x1vS_large.jpeg
Ini Syarat dan Kategori Peserta yang Dapat Pemutihan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3178918/bpjs_kesehatan-L5Ym_large.png
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Kriteria Peserta hingga Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement