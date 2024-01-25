Chief Talk Okezone: Dirut BPJS Kesehatan Buka-bukaan soal Infrastruktur dan Industri Kesehatan RI

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengklaim industri kesehatan di Indonesia semakin bagus dan memiliki kerjasama yang baik. Hal ini membuat industri kesehatan semakin maju.

“Kita punya kolega kebetulan di Kementerian Kesehatan ini bukan orang kesehatan tapi, luar biasa di dalam menarik investasi di bidang kesehatan. Sehingga industri kesehatan kita itu semakin maju,” imbuhnya dalam acara Chief Talk Okezone pada Rabu (24/1/2024).

Meskipun Indonesia memiliki kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup baik, kualitas pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan kembali. Menurutnya, infrastruktur kesehatan masih kurang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Tetapi, untuk kerjasama dan sentuhan packaging komunikasi dan peserta banyaknya pasien itu di tempat kita masih kurang bagus. Termasuk di dalam sebetulnya infrastruktur itu masih kurang merata,” ungkapnya.