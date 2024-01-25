Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PGN Teken MoU Pasokan LNG dari Proyek Bunyu Blok Nunukan

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:33 WIB
PGN Teken MoU Pasokan LNG dari Proyek Bunyu Blok Nunukan
PGN Teken MoU Pasokan LNG dari Proyek Bunyu Blok Nunukan. (Foto: Okezone.com/PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan pasokan gas LNG dari proyek LNG Bunyu.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen Nota Kesepahaman (MoU) pasok Liquefied Natural Gas (LNG) dengan PT Karya Mineral Jaya (KMJ) yang sumber produksinya berasal dari proyek LNG Bunyu yang berada di WK Nunukan.

PGN memperkirakan volume LNG akan semakin besar dalam bauran pasokan gas. Hal ini seiring dengan dinamika volume pasok gas pipa yang mengalami natural decline dari beberapa produsen.

Produksi LNG KMJ diperkirakan akan mengalir mulai 2028 dengan rencana kapasitas sebesar ±60 MMSCFD. Dalam hal ini, PGN merupakan salah satu pembeli potensial yang berminat membeli volume produksi plant tersebut.

PGN dan KMJ juga sepakat untuk melihat peluang kerjasama lain dalam hal partisipasi penyertaan pembangunan proyek infrastruktur LNG. Hal ini mengingat selain kebutuhan namun juga pengalaman PGN yang luas di industri gas bumi akan memberikan dampak yang positif dalam implementasi proyek tersebut.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Pertama Sari mengungkapkan bahwa PGN membutuhkan pasokan gas bumi yang handal dari para pemasok gas bumi hulu di Indonesia untuk disalurkan melalui jaringan pipa gas transmisi dan distribusi PGN. Proyeksi gas balance domestik Indonesia terbaru menunjukkan penurunan produksi gas bumi sejak tahun 2024.

"Kondisi tersebut membuat PGN membutuhkan pasokan LNG domestik, salah satunya dari WK Nunukan melalui Proyek LNG Bunyu," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Pasokan LNG domestik ini direncanakan dikirimkan ke wilayah penjualan Subholding gas yang telah memiliki infrastruktur penerima LNG yang tersebar di beberapa lokasi seperti Terminal LNG Arun, Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat dan FSRU Lampung.

"Subholding Gas menyambut baik potensi kerja sama penyediaan pasokan dan pengembangan infrastruktur pengolahan gas menjadi LNG. Harapannya dengan adanya kerja sama dengan KMJ dapat meningkatkan kehandalan pelayanan Subholding Gas kepada pelanggan PGN dan memberikan manfaat positif kepada kedua belah pihak," ujarnya.

