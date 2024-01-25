Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siti Atikoh Blusukan ke Pasar Induk Bondowoso

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:44 WIB
Siti Atikoh Blusukan ke Pasar Induk Bondowoso
Siti Atikoh Blusukan ke Pasar. (Foto :Okezone.com/MPI)
A
A
A

BONDOWOSO - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melakukan blusukan ke Pasar Induk Bondowoso, hari ini.

Dalam pantauan MNC Portal Indonesia, Atikoh mendatangi salah satu lapak pedagang bawang. Atikoh sempat berdialog dengan pedagang yang bernama Bu Edi itu mengenai kondisi perkembangan harga pangan, termasuk bawang saat ini.

Bu Edi pun menjawab bahwa memang ada kenaikan untuk harga bawang merah tersebut. Selanjutnya, Atikoh pun membeli bawang sebanyak 1 kilo.

Kemudian, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu pun menyambangi beberapa lapak pedagang lainnya seperti cabe, telor, tape, tomat, dan lontong.

Di lapak pedagang lontong tersebut, Atikoh membeli sebanyak Rp50 ribu yang lontongnya kemudian dibagikan ke warga sekitar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement