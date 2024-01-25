Siti Atikoh Blusukan ke Pasar Induk Bondowoso

BONDOWOSO - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melakukan blusukan ke Pasar Induk Bondowoso, hari ini.

Dalam pantauan MNC Portal Indonesia, Atikoh mendatangi salah satu lapak pedagang bawang. Atikoh sempat berdialog dengan pedagang yang bernama Bu Edi itu mengenai kondisi perkembangan harga pangan, termasuk bawang saat ini.

Bu Edi pun menjawab bahwa memang ada kenaikan untuk harga bawang merah tersebut. Selanjutnya, Atikoh pun membeli bawang sebanyak 1 kilo.

Kemudian, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu pun menyambangi beberapa lapak pedagang lainnya seperti cabe, telor, tape, tomat, dan lontong.

Di lapak pedagang lontong tersebut, Atikoh membeli sebanyak Rp50 ribu yang lontongnya kemudian dibagikan ke warga sekitar.