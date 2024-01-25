Harta Kekayaan Pengusaha Muslim Terkaya di Afrika Capai Rp216 Triliun

JAKARTA - Pengusaha muslim terkaya di Afrika, Aliko Dangote mencapai angka yang fantastis. Pasalnya, saat kekayaan bersih yang dimilikinya mencapai USD13,9 miliar atau setara dengan Rp216,1 triliun (Kurs Rp15.546).

Dilansir dari Forbes, Kamis (25/1/2024), Aliko merupakan seorang miliarder asal Benua Afrika yang menduduki posisi pertama dalam daftar orang terkaya di Afrika. Aliko dikenal sebagai pendiri Dangote Group yang merupakan sebuah perusahaan produsen komoditas terbesar di benua Afrika dan memiliki daerah operasi di Nigeria hingga sejumlah negara di Afrika.

Selain itu, Aliko juga dikenal sebagai seorang pengusaha semen yang memiliki 85% saham Semen Dangote yang diperdagangkan secara publik melalui perusahaan induk. Perusahaannya tersebut adalah produsen semen terbesar di Benua Afrika.

Selama beroperasi, Semen Dangote telah menghasilkan 48,6 juta metrik ton setiap tahun dan beroperasi di 10 negara di Afrika. Orang terkaya ke-101 di dunia itu juga memiliki saham di perusahaan manufaktur garam dan gula yang diperdagangkan secara publik.

Aliko juga membangun sebuah kilang minyak pada tahun 2016 lalu dan baru memulai operasi pemurnian pada tahun 2024 ini. Tidak hanya itu, Aliko juga mulai mengembangkan pabrik pupuk di Nigeria dan telah beroperasi pada Maret 2022.

Dibalik harta kekayaan yang berlimpah, ternyata sejak kecil dirinya dibesarkan oleh kakeknya setelah ayahnya wafat saat dia berumur 8 tahun. Di mana kakeknya Sanusi Dantata, pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya yang tinggal di Kano.