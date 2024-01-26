Menko Luhut Buka-bukaan soal Bisnis LFP Tanpa Nikel

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak klaim Thomas Lembong tentang penggunaan lithium ferro phosphate (LFP) oleh Tesla.

Luhut menyatakan Tesla masih menggunakan baterai berbahan dasar nikel, yang dipasok oleh LG Korea Selatan. Meskipun dirinya mengakui perkembangan penelitian LFP secara terukur sebagai alternatif yang mungkin menggantikan nikel di masa depan.

"Memang ada yang mulai LFP karena penelitian mengenai LFP makin berkembang. Ya memang satu ketika tidak tertutup kemungkinan nikel ini makin kurang penggunaannya, makanya sebabnya kita juga harus genjot juga. Tapi dengan tadi yang terukur,” imbuhnya.

Kontroversi ini muncul dalam debat pilpres 2024, di mana Luhut geram terhadap pernyataan Tom Lembong yang disebut sebagai pembohong karena klaim Tom Lembong yang mengarahkan untuk mengkritik program hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang saat ini digalakkan pemerintah pusat.