HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Timor Leste Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |12:29 WIB
RI-Timor Leste Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi
RI-Timor Leste perkuat kerjasama (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 26 Januari 2024. Keduanya pun melakukan pertemuan bilateral dalam kesempatan tersebut.

"Merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan resmi pertama perdana menteri Xanana gusmao sejak dilantik bulan Juli yang lalu. ini menunjukkan hubungan kedua negara, Timor Leste dan Indonesia yang semakin erat," kata Jokowi dalam sambutannya.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi dan PM Xanana membahas dan menyepakati beberapa hal. Diantaranya mengenai perbatasan kedua negara.

"Kami telah membahas beberapa hal, yang pertama kita sepakat untuk mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara. Saya juga menyambut baik reaktivasi Joint Border Committe untuk pengelolaan perbatasan termasuk reaktivasi pos lintas batas," kata Jokowi.

Presiden Jokowi dan PM Xanana juga sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi. Jokowi juga menyambut baik komitmen Pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi.

Halaman:
1 2
