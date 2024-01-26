5 Tahun Jadi Nasabah, Warga Ini Dapat Motor dari MNC Finance

JAKARTA - Warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mendapatkan hadiah istimewa berupa satu unit sepeda motor gratis setelah 5 tahun menjadi nasabah MNC Finance. Warga itu bernama Nurul Fitri Khoiriyah dari Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jumat (26/1/2024).

Hadiah tersebut dikirimkan langsung oleh Kepala Cabang MNC Finance Cabang Kediri ke rumah Nurul Fitri Khoiriyah. Rona bahagia terpancar dari wajah Nurul dan keluarganya saat menyambut kedatangan hadiah berupa sepeda motor tersebut.

Nurul sebagai nasabah setia selama 5 tahun, mengaku sangat terkejut dan tidak pernah menyangka akan mendapatkan hadiah berupa motor gratis dari MNC Finance.

Nurul mengungkapkan awalnya dia merasa tidak percaya saat menerima pemberitahuan melalui WhatsApp tentang hadiah yang akan diterimanya.

Namun, keheranan tersebut sirna ketika Kepala MNC Finance Cabang Kediri secara langsung datang untuk mengantar hadiah. Nurul berbagi cerita bahwa dia dan keluarganya telah menjadi nasabah MNC Finance sejak 5 tahun lalu.