HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Terbaik Pekan Ini, Ada yang Naik sampai 117,78%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:33 WIB
10 Saham Terbaik Pekan Ini, Ada yang Naik sampai 117,78%
10 Saham Terbaik Minggu Ini. (Foto ;okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham terbaik di pekan ini. Meski selama sepekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurun sebesar 1,25%, ditutup berada pada posisi 7.137,088 dari 7.227,402.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) melesat hingga 117,78%.

Untuk indeks sektoral yang menguat hanya sektor kesehatan 0,42%, keuangan 0,73% dan infrastruktur 0,16%. Sementara yang melemah diantaranya sektor energi 2,22%, barang baku 0,51%, industri 2,52%, non siklikal 0,98%, siklikal 1,49%, properti 0,88%, teknologi 3,66% dan transportasi 5,94%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (27/1/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) yang naik 117,78% di level Rp294.

Menyusul FORU, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) melesat 117,78% di Rp294 dari Rp135.

2. PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 78,57% di Rp400 dari Rp224.

3. PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) menguat 38,61% di Rp21.000 dari Rp15.150.

4. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) tumbuh 24,14% di Rp5.400 dari Rp4.350.

