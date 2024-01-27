8 Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran, Ini Tahapan, Link hingga Jadwal Seleksinya

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Segera Dibuka. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Delapan sekolah kedinasan segera membuka seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna di tahun ini. Pendaftaran akan dibukan Maret 2024 dan kemudian dilanjutkan tahapan seleksi di bulan berikutnya.

Mengutip keterangan Kemenpan RB, adapun tahapan yang harus dilalui para peserta, mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) rencananya digelar pada April hingga Mei 2024.

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan pada 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Aba Subagja menjelaskan pendaftaran dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id.

Berikut 8 instansi yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan 2024:

1. Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kementerian Keuangan.

3. Kementerian Perhubungan.