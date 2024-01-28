Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Perluas Sinergi, Pegadaian Jalin Kerja Sama dengan Duha Syariah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:07 WIB
Perluas Sinergi, Pegadaian Jalin Kerja Sama dengan Duha Syariah
Pegadaian jalin kerja sama dengan Duha Syariah. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Pegadaian jalin kerja sama dengan penyedia layanan pembiayaan dan pendanaan berbasis syariah, Duha Syariah.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait sinergi bisnis melalui Agen Refferal dan penyaluran pinjaman antara Chief of Transformation Office PT Pegadaian Mulyono dan Director PT Duha Madani Syariah Hot Asi yang berlangsung di Kino Tower Tangerang, pada Kamis (25/01).

Chief of Transformation Office PT Pegadaian Mulyono menyampaikan apresiasi atas sambutan baik dari Duha Syariah untuk melakukan kerja sama dalam penyaluran pinjaman melalui platform digital lending berbasis syariah tersebut.

Dengan adanya kerja sama yang terjalin, semakin memantapkan Pegadaian dalam mewujudkan visi baru perusahaan sebagai akselerator dalam inklusi finansial.

“Peningkatan penetrasi digital, terutama pada UMKM di Indonesia, mendorong Pegadaian untuk beralih ke model operasi penjualan uang dengan dukungan teknologi informasi,” ujar Mulyono.

Ia melanjutkan, digital lending merupakan salah satu upaya Pegadaian dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis baru di bidang pembiayaan untuk memicu pertumbuhan Perusahaan.

“Langkah ini bukan hanya demi kepentingan perusahaan, namun upaya Pegadaian untuk mendukung pelaku usaha yang belum dapat dilayani oleh lembaga perbankan dalam pembiayaan bridge loan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement