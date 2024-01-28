Perluas Sinergi, Pegadaian Jalin Kerja Sama dengan Duha Syariah

JAKARTA - Pegadaian jalin kerja sama dengan penyedia layanan pembiayaan dan pendanaan berbasis syariah, Duha Syariah.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait sinergi bisnis melalui Agen Refferal dan penyaluran pinjaman antara Chief of Transformation Office PT Pegadaian Mulyono dan Director PT Duha Madani Syariah Hot Asi yang berlangsung di Kino Tower Tangerang, pada Kamis (25/01).

Chief of Transformation Office PT Pegadaian Mulyono menyampaikan apresiasi atas sambutan baik dari Duha Syariah untuk melakukan kerja sama dalam penyaluran pinjaman melalui platform digital lending berbasis syariah tersebut.

Dengan adanya kerja sama yang terjalin, semakin memantapkan Pegadaian dalam mewujudkan visi baru perusahaan sebagai akselerator dalam inklusi finansial.

“Peningkatan penetrasi digital, terutama pada UMKM di Indonesia, mendorong Pegadaian untuk beralih ke model operasi penjualan uang dengan dukungan teknologi informasi,” ujar Mulyono.

Ia melanjutkan, digital lending merupakan salah satu upaya Pegadaian dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis baru di bidang pembiayaan untuk memicu pertumbuhan Perusahaan.

“Langkah ini bukan hanya demi kepentingan perusahaan, namun upaya Pegadaian untuk mendukung pelaku usaha yang belum dapat dilayani oleh lembaga perbankan dalam pembiayaan bridge loan,” tuturnya.