HOME FINANCE

Awali Tahun Baru dengan Prestasi, Humas Pegadaian Raih Indonesia Public Relations Award 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:18 WIB
Awali Tahun Baru dengan Prestasi, Humas Pegadaian Raih Indonesia Public Relations Award 2024
Humas Pegadaian raih Indonesia Public Relations Award 2024. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Mengawali 2024, Tim Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian sukses meraih penghargaan sebagai “Best Public Relations in Company Management on Strategic Initiatives to Increase Financial Inclusion” pada kategori Financial Service dalam ajang Indonesia Public Relations Award (IPRA) 2024. 

Penghargaan diterima langsung oleh Plh Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Dody Pardomuan di Hotel Le Meridien Jakarta, pada Kamis (25/01/2024).

Malam Penganugerahan ini mengusung tema tema “Creating Innovatives Connections for The Best Reputation”. Penghargaan diberikan atas pembuktian kinerja humas sepanjang tahun 2023 dan kompetensinya dalam menjalankan strategi untuk menjaga citra perusahaan. 

Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan desk research, media monitoring, dan expert panels, Untuk menilai kebijakan strategis perusahaan dengan menganalisis jumlah pemberitaan positif terkait kinerja perusahaan dalam implementasi humas.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam mengungkapkan penghargaan ini merupakan buah hasil kerja keras Insan Pegadaian, terutama Tim Komunikasi Perusahaan yang telah menjalankan peran dan fungsinya, baik dari segi pelayanan maupun dalam menyampaikan informasi tentang perusahaan kepada masyarakat.

1 2
