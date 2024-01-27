Advertisement
HOME FINANCE

Selamat! Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Sabet Best CFO Award 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:35 WIB
Selamat! Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Sabet Best CFO Award 2024
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian raih Best CFO Award 2024. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Dinilai berhasil dalam memimpin perusahaan di sektor keuangan, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha raih penghargaan Best Performance Chief Financial Officer in Providing Product & Service Excellence to Encouraging Positive Business Lines Performance dalam ajang Best CFO Award 2024 di Hotel Le Meridien Jakarta, pada Kamis (25/01).

Penghargaan yang dianugerahi kepada para CFO yang dinilai berhasil dalam menyusun strategi untuk mendayagunakan financial resources dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan Mengusung tema "Strengthening Budget Efficiency to Maintain Financial Stability", penilaian diberikan berdasarkan rangkaian proses riset dan penjurian dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) serta Segara Research Institute.

Dalam kesempatan terpisah, Ferdian menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diraihnya. Hal ini, menurutnya, tidak lepas dari dukungan stakeholder, serta seluruh Insan Pegadaian yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa selama ini sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja PT Pegadaian.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi yang luar biasa bagi saya, serta seluruh Insan Pegadaian yang sudah memberikan kontribusi aktif, produktif dan inovatif,” ujarnya.

