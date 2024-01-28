Mengenal Smart Farming, Bentuk Modernisasi Pertanian di Indonesia

JAKARTA - Budidaya tanaman hortikultura berkembang semakin pesat dan kini sudah mengalami modernisasi. Salah satu caranya yaitu dengan penerapan smart farming.

Tanaman hortikultura sendiri adalah tanaman hias dan tanaman pangan. Dan kini telah dibudidayakan dengan banyak cara, salah satunya yaitu dengan smart farming.

"Modernisasi dalam pertanian tentunya sangat dibutuhkan, selain untuk memudahkan para petani, modernisasi ini juga dapat meminimalisir biaya produksi. Salah satu implementasi dalam modernisasi adalah dengan penerapan smart farming," tulis laman Instagram resmi Kementerian Pertanian, dikutip Minggu (28/1/2024).

Ada empat aspek penting penerapan smart farming dalam budidaya tanaman hortikultura, yaitu:

• Penggunaan sensor

• Pemantauan secara real time

• Hidroponik dan Auqaponik

• Penggunaan teknologi pengendalian hama

Kementerian Pertanian Indonesia juga turut andil dalam modernisasi hortikultura dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip smart farming.

Hal tersebut sangat penting sebab dapat membawa perubahan besar dalam memproduksi dan mengelola tanaman hortikultura.