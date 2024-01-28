Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran Tahun Ini

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:22 WIB
4 Fakta Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran Tahun Ini
Sekolah Kedinasan Dibuka 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa pendaftaran sekolah kedinasan akan dibuka pada bulan Maret 2024.

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai sekolah kedinasan yang siap dibuka pada Maret 2024, ditulis pada Minggu (28/1/2024).

1. Ada 8 Instansi yang Membuka Pendaftaran

Kemenpan RB menyampaikan bahwa terdapat delapan instansi yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan di 2024. Meliputi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

2. Persiapan Persyaratan Pendaftaran

Anas menyampaikan bahwa para calon pelamar diharapkan bisa segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran.

"Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini dan berharap kedepan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan rakyat," ujarnya.

3. Tahapan Seleksi

Proses pendaftaran sekolah kedinasan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

