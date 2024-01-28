Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasar Bersih, Siti Atikoh Betah Keliling Pasar Oro-Oro Dowo Malang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |09:58 WIB
Pasar Bersih, Siti Atikoh Betah Keliling Pasar Oro-Oro Dowo Malang
Siti Atikoh berdialog dengan pedagang pasar (Foto: MPI)
A
A
A

BATU - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo Malang, Batu, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Diakui Atikoh, ada yang membedakan pasar yang kali ini dengan pasar-pasar yang sebelumnya didatangi. Katanya, pasar Oro-Oro Dowo Malang ini bersih sekali sehingga Atiloh merasa ingin berkeliling di semua kios pedagang.

Menurutnya, barang-barang dagangan yang dijual pasar ini segar dan sudah dikemas rapi. Sehingga terlihat sekali bahwa barang yang dijual sudah mengalami penyortiran.

"Kayanya memang yang grade A ya yang kualitas prima kemudian banyak, ada juga yang organik hasil dari sayuran hidroponik dan banyak sekali sayuran-sayuran yang sehari-sehari gak sulit ditemui ya. Katena memang daerah Malang Raya ya, Batu Malang, kemudian Kabupaten amalang terutama itu banyak sekali menghasilkan sayuran-sayuran yang bermutu," tutur Atikoh.

Adapun dalam blusukannya kali ini, Atikoh didampingi beberapa politikus PDI Perjuangan seperti Krisdayanti, Sri Untari, dan Dewanti Rumpoko.

Diberitakan sebelumnya, Atikoh terlihat membeli bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement