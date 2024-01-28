Pasar Bersih, Siti Atikoh Betah Keliling Pasar Oro-Oro Dowo Malang

BATU - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo Malang, Batu, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Diakui Atikoh, ada yang membedakan pasar yang kali ini dengan pasar-pasar yang sebelumnya didatangi. Katanya, pasar Oro-Oro Dowo Malang ini bersih sekali sehingga Atiloh merasa ingin berkeliling di semua kios pedagang.

Menurutnya, barang-barang dagangan yang dijual pasar ini segar dan sudah dikemas rapi. Sehingga terlihat sekali bahwa barang yang dijual sudah mengalami penyortiran.

"Kayanya memang yang grade A ya yang kualitas prima kemudian banyak, ada juga yang organik hasil dari sayuran hidroponik dan banyak sekali sayuran-sayuran yang sehari-sehari gak sulit ditemui ya. Katena memang daerah Malang Raya ya, Batu Malang, kemudian Kabupaten amalang terutama itu banyak sekali menghasilkan sayuran-sayuran yang bermutu," tutur Atikoh.

Adapun dalam blusukannya kali ini, Atikoh didampingi beberapa politikus PDI Perjuangan seperti Krisdayanti, Sri Untari, dan Dewanti Rumpoko.

Diberitakan sebelumnya, Atikoh terlihat membeli bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 kg.