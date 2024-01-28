Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bicara dengan Pelaku UMKM, Atikoh Tegaskan Komitmen Ganjar-Mahfud Majukan Usaha Kecil

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |09:31 WIB
Bicara dengan Pelaku UMKM, Atikoh Tegaskan Komitmen Ganjar-Mahfud Majukan Usaha Kecil
Siti Atikoh berdialog dengan pelaku UMKM (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berbicara dengan pelaku UMKM dan wisata di Kafe Pupuk Bawang Batu, Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024) malam.

Atikoh mengatakan, pelaku UMKM perlu dapat perhatian yang lebih baik lagi dari pemerintah. Misalnya dari sisi pendampingan, selama ini pendampingan terhadap pelaku UMKM oleh pemerintah daerah sudah berjalan, namun hasilnya belum siginifikan.

"Perlu diimprove terkait hal-hal seperti itu sehingga benar-benar ada sinergitas mulai dari kabupaten kota provinsi maupun pusat," kata Atikoh dalam keterangan resminya, Minggu (28/1/2024).

Atikoh mengatakan, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen memberi bantuan fasilitasi salah satunya terkait legalitas pelaku UMKM. Pendampingan dalam membuat Surat Izin Berusaha (SIB) ini juga perlu diperkuat.

"Pendampingan mulai dari proses itu mereka (membuat perizinan), kita akan memetakan juga ini apakah bisnisnya baru mulai, atau sudah mulai tapi mau naik kelas karena pola pendampingannya pasti berbeda, atau mereka itu mau ekspor," kata Atikoh.

Pemetaan itu perlu dilakukan, sehingga bantuan atau fasilitasi yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement