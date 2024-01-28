Bicara dengan Pelaku UMKM, Atikoh Tegaskan Komitmen Ganjar-Mahfud Majukan Usaha Kecil

JAKARTA - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berbicara dengan pelaku UMKM dan wisata di Kafe Pupuk Bawang Batu, Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024) malam.

Atikoh mengatakan, pelaku UMKM perlu dapat perhatian yang lebih baik lagi dari pemerintah. Misalnya dari sisi pendampingan, selama ini pendampingan terhadap pelaku UMKM oleh pemerintah daerah sudah berjalan, namun hasilnya belum siginifikan.

"Perlu diimprove terkait hal-hal seperti itu sehingga benar-benar ada sinergitas mulai dari kabupaten kota provinsi maupun pusat," kata Atikoh dalam keterangan resminya, Minggu (28/1/2024).

Atikoh mengatakan, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen memberi bantuan fasilitasi salah satunya terkait legalitas pelaku UMKM. Pendampingan dalam membuat Surat Izin Berusaha (SIB) ini juga perlu diperkuat.

"Pendampingan mulai dari proses itu mereka (membuat perizinan), kita akan memetakan juga ini apakah bisnisnya baru mulai, atau sudah mulai tapi mau naik kelas karena pola pendampingannya pasti berbeda, atau mereka itu mau ekspor," kata Atikoh.

Pemetaan itu perlu dilakukan, sehingga bantuan atau fasilitasi yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.