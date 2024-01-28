Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siti Atikoh Pastikan Bansos Tetap Ada jika Ganjar-Mahfud Terpilih Jadi Presiden dan Wapres

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:45 WIB
Siti Atikoh Pastikan Bansos Tetap Ada jika Ganjar-Mahfud Terpilih Jadi Presiden dan Wapres
Siti Atikoh pastikan bansos tetap disalurkan (Foto: MPI)
A
A
A

NGANJUK - Istri Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti memastikan bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan jika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029.

Istri dari Capres yang diusung Partai Perindo itu menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bansos-bamsos tersebut.

"Jadi jangan termakan hoaks ya. Bansos itu adalah amanah UU, jadi kalau Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden pasti akan dilanjutkan bahkan malah ditambah dan akan ditepatkan sasarannya," jelasnya ketika menghadiri Kampanye Simpatik di Kantor DPC PDIP Nganjuk, Jawa Timur (28/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Atikoh juga mengungkapkan alasannya seringkali menyalami masyarakat secara langsung ketika melakukan safari politiknya di beberapa daerah.

Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam memang selalu melakukan hal ini ketika bertemu dengan masyarakat. Dikatakannya, lantaran keterbatasan waktu, paling tidak dirinya bisa bertegus sapa dengan masyarakat secara langsung.

"Kan waktunya terbatas tidak bisa ngobrol dengan mereka. Jadi minimal bertegur sapa, bertegur sapa sekaligus menanyakan kesehatannya atau misal ada yang mau menyampaikan aspirasi seperti itu," ungkap Atikoh.

Halaman:
1 2
