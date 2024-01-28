Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bertani di Rumah Pakai Pupuk Organik, Simak 7 Manfaatnya

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |19:02 WIB
Bertani di Rumah Pakai Pupuk Organik, Simak 7 Manfaatnya
7 manfaat pupuk organik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pupuk organik memiliki banyak manfaat untuk tanaman. Tidak hanya pada tanaman, pupuk organik juga bermanfaat bagi tanah dan lingkungan karena tidak ada zat kimia.

"Sobat Tani, pupuk menjadi bagian yang sangat penting pada saat masa tanam tiba. Ada alternatif pupuk organik yang tentunya memiliki segudang manfaat untuk lingkungan," tulis keterangan aku Instagram @kementerianpertanian, Minggu (28/1/2024).

Diketahui pupuk organik berasal dari materi makhluk hidup, di antaranya pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dibagi menjadi dua bentuk yaitu padat dan cair yang berguna sebagai sumber hara yang akan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Selain itu juga pupuk organik mengalami beberapa fase perombakan oleh mikroorganisme tanah sehingga unsur haranya dapat diserap oleh tanaman dan sisanya menjadi humus. Jadi, meski digunakan dalam jangka panjang, pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mencegah degradasi lahan.

Adapun jenis pupuk organik yang populer di kalangan petani yaitu pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas. Mengandung banyak unsur hara makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium.

Selanjutnya, pupuk hijau bahan bakunya berupa sisa tanaman atau tumbuhan sisa panen yang membantu meningkatkan kualitas tanah. Pupuk organik berasal dari proses dekomposisi dan fermentasi sisa bahan organik, seperti tumbuhan, hewan dan limbah organik.

Pupuk hayati adalah pupuk yang memanfaatkan organisme hidup. Adapun pupuk humus berasal dari proses pelapukan dedaunan dan ranting yang membusuk secara alami. Pupuk serasah berasal dari limbah organik nabati seperti jarami, sabut kelapa, dan rumput.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/470/2982862/cara-membuat-pupuk-kompos-dari-sisa-makanan-di-rumah-Ikb47mBfxp.jpg
Cara Membuat Pupuk Kompos dari Sisa Makanan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/320/2969512/jokowi-minta-2-juta-ton-pupuk-disalurkan-ke-daerah-ZUJXfFQscq.jpg
Jokowi Minta 2 Juta Ton Pupuk Disalurkan ke Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/320/2960281/pupuk-langka-distribusi-dan-regulasi-subsidi-jadi-kunci-ketersediaan-GmOBynvrN0.jpg
Pupuk Langka, Distribusi dan Regulasi Subsidi Jadi Kunci Ketersediaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/320/2940108/5-fakta-subsidi-pupuk-jadi-sorotan-iYbHDNFkNA.jpg
5 Fakta Subsidi Pupuk Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/320/2937699/ganjar-bantah-langsung-prabowo-soal-masalah-petani-sulit-dapat-pupuk-di-jawa-tengah-hptkpWrwyv.jpg
Ganjar Bantah Langsung Prabowo Soal Masalah Petani Sulit Dapat Pupuk di Jawa Tengah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement